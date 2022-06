Brauchtum im Gelderland : Wachtendonk feiert mit Schützenkönigin

Die Schützenkönigin, ihre Ministerinnen sowie die jeweiligen Partner stehen ab Mittwoch im Zentrum der Wachtendonker Kirmes. Foto: Bruderschaft

Wachtendonk Die Kirmes in der Niersgemeinde beginnt am 15. Juni. Im Mittelpunkt steht Brigitte Schoemakers mit ihren Ministerinnen Magdalene Lax und Gabi Schoemakers. Der Festumzug steht am Sonntag auf dem Programm.

Etwas nicht Alltägliches ereignete sich, als am 30. April die Schützenbruderschaft St.-Sebastianus-/St.-Laurentius Ribbrocker Geneng ihr Vogelschießen durchführte. Den Königsvogel schoss Schützenschwester Brigitte Schoemackers ab. Zu ihren Ministerinnen ernannte sie Magdalene Lax und Gabi Schoemackers. Die drei Frauen stehen bei der Kirmes selbstverständlich im Mittelpunkt, die am Mittwoch, 15. Juni, um 20 Uhr auf dem Friedensplatz in Wachtendonk mit einer Beachparty startet. Ein DJ will dann für Stimmung sorgen.

Am Donnerstag kränzt die Bruderschaft bei den jeweiligen Amtsträgern auf, ab 18 Uhr sind alle Wachtendonker und Auswärtige zum Kränzerball eingeladen. Als erstes Highlight für diesen Abend tritt um 19 Uhr die bekannteste Dudelsack-Band Deutschlands, die „Rhine Area Pipes & Drums“, im Festzelt auf, anschließend sind die örtlichen „Funkensternchen“ und „Funkenkracher“ zu erleben. Das DJ-Team „Partyalarm“ wird Musik für Junge und Junggebliebene auflegen.

Am Freitag findet das Kinderfederschießen am Festzelt statt. Die Wachtendonker Schulkinder bis etwa zwölf Jahre sind eingeladen, ab 15 Uhr mit einer Tennisballkanone auf einen großen Holzvogel zu schießen. Dabei wird der neue Kinderschützenkönig ermittelt, der am Sonntag mit seinen beiden Ministern beim großen Schützenumzug teilnehmen darf. Ab 20 Uhr am Freitag findet die Schützenparty mit der Band „Wir sind Spitze“ statt. Karten hierfür können im Vorverkauf für zehn Euro erworben werden bei Lobo Foodshop und Elektro Reiners in Wachtendonk, RWZ in Wankum und Aldekerk sowie in den Filialen des Bäckers aus Lüllingen. Für Kurzentschlossene sind auch noch Karten an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich

Am Samstag startet um 14 Uhr das traditionelle Maibaumfahren. Um 20 Uhr steigt die 80-/90-er-Jahre Party. Eintrittskarten sind erhältlich zum Preis von sechs Euro bei der Jacobs-Börse im Edeka Center Cox und unter www.Radio-Niederrhein.de sowie an der Abendkasse für zehn Euro..

Am Sonntag um 15 Uhr startet der Festumzug durch Wachtendonk (Zugweg: Aufstellung Bruchstraße, Wankumer Straße bis Curanum, zurück über die Bruchstraße, Weinstraße, Parade am Rathaus, Feldstraße, Moorenstraße, Seidenstraße, Schlecker Weg, Kempener Straße, Fahnenschwenken am Kreisverkehr, Einzug ins Festzelt). Die Anwohner werden um das Beflaggen ihrer Häuser gebeten. Um 20 Uhr beginnt der Königsgalaball mit der „Rendezvous Partyband“.