Freizeitstätte in Wachtendonk : Sanierung des Naturfreibads wird teurer

Öffnungszeiten Der Naturbad-Verein ist bemüht, das Freibad so früh wie möglich zu öffnen. Geöffnet ist in der Saison montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr und in den Schulferien täglich von 11 bis 19 Uhr.

Nutzung Ins Naturfreibad können nur Vereinsmitglieder. Es gibt mehrere Formen der Vereinsmitgliedschaft: Jahresmitglied­schaft (Vollmitgliedschaft), Kurzzeitmitgliedschaft (eine Woche Schnuppermitgliedschaft), Tagesmitgliedschaft und Fördermitgliedschaft.

Internet www.naturbadwachtendonk.de