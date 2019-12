Verkehr in Wachtendonk : Bald Schritt-Tempo in Wachtendonk?

Kurswechsel im Gemeinderat: Die Mehrheit befürwortete die Bürgeranträge zweier Nachbarschaften auf Wiederherstellung des verkehrsberuhigten Bereichs. Der Fachausschuss wird im Frühjahr wieder darüber beraten.

Wer Der Planungs- und Verkehrsausschuss wird sich mit dem Thema in seiner übernächsten Sitzung am 28. Mai befassen. Dann sollen externe Experten hinzugezogen und die Ergebnisse der Prüfung besprochen werden.

Verkehr in Wachtendonk : Die Weinstraße will Schritt-Tempo

Die zwei Schreiben der Püttrechte an die Gemeindeverwaltung enthielten „für uns nachvollziehbare und akzeptable Gründe für die Wiedereinführung des ,Verkehrsberuhigten Bereiches’“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der WWG, Simon Kretschmer. Zwar habe sich die WWG zuvor im Haupt- und Finanzausschuss bei der Abstimmung enthalten, „aber in der darauffolgenden Fraktionssitzung wurde dieses Thema nochmals intensiv von uns besprochen. Wir sind dann einheitlich zu der Meinung gekommen, dass wir den Anträgen und damit dem Wunsch der Bürger folgen sollten“.

„Meine Stimmung ist super“, sagte Marie-Therese Reiners, Püttmeisterin des Püttrechts Weinstraße-Endepoel, angesichts des Kurswechsel im Wachtendonker Stadtparlament. Nun müsse der Beschluss aber auch umgesetzt werden. Jetzt nimmt sich erst einmal die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises des Themas an. „Wir haben den Prüfauftrag, inwieweit eine Parkraumbewirtschaftung innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereichs möglich ist“, erklärt Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt. Es sei für die Gewerbetreibenden und Gastronomen im Ortskern kontraproduktiv, wenn jeder so lange parken könne, wie er will. Aengenendt verwies darauf, dass es zu diesem Thema immer wieder neue Urteile gebe.

Dirk Ernst vom Püttrecht Mühlenstraße weist darauf hin, dass zum Beispiel im historischen Ortskern „Freiheit“ in Borken-Gemen Verkehrsberuhigung mit Parkraumbewirtschaftung gelte. Bei Verkehrsberuhigung in Anwohnerstraßen sei eine Parkraumbewirtschaftung natürlich überflüssig, doch in Wachtendonks Ortskern mache diese Kombination Sinn. Ernst: „Es gibt zwar längst nicht mehr so viele Geschäfte im Ortskern wie vor der Sanierung vor 30 Jahren, doch sollen die Interessen dieser Geschäfte geschützt werden.“