Tourismus : Wachtendonk erweitert den Erlebnispfad

Elf neue Info-Tafeln machen auf Sehenswürdigkeiten am Weg aufmerksam. Digital informiert eine neue App.

Wachtendonk will damit beim Tagestourismus neben dem Paddeln auf der Niers und dem Radwandern das Wandern nach vorne bringen. Die elf neuen Info-Tafeln des Erlebnispfads Nord stehen zum Beispiel am Rathaus in Wachtendonk, am Pulverturm, am Alten Wasserwerk am Fliethweg, an der Dorfstube Wankum und an der Selbstbedienungsfähre „Aiwa“, wo Niers und Nette zusammenfließen. Auf die Barrierefreiheit der Wege, so Bürgermeister Aengenendt, sei Wert gelegt worden. Nimmt man den schon bestehenden Naturlehrpfad im Süden hinzu, der jetzt Erlebnispfad Süd heißt, stehen den Wachtendonk-Besuchern auf insgesamt 14 Kilometern 21 Info-Tafeln zur Verfügung.