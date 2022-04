Angebot in Wachtendonk : Caritas berät in Wachtendonk bei sozialen Fragen

Wachtendonk Armin Beck von der Caritas-Sozialberatung bietet im Caritas-Pflegeteam im Gebäude Achter de Stadt 10 regelmäßige Sprechstunden an. Die Anmeldung ist einfach.

In den Räumen des Caritas-Pflegeteams, Achter de Stadt 10, steht der Sozialarbeiter dienstags zwischen 14 und 17 Uhr mit Rat und Hilfe zur Seite. Eins ist ihm noch besonders wichtig: „Die Beratung richtet sich an Mitmenschen jeglichen Alters. Denn Zukunftsängste machen sich inzwischen in allen Generationen breit.“

Der Sozialarbeiter hat auch bereits weitere Ideen. So kann er sich zusätzlich zu den Sprechstunden Informationsabende vorstellen. „Es gibt genügend Themen rund um Schwerbehinderung und Existenzsicherung sowie Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht. Diese könnten an solchen Abenden im Detail erörtert werden“, so Beck. Zusätzliche Experten könnten dann Klarheit in den „Behördendschungel“ bringen und rechtliche Grundlagen anschaulich erläutern. „Manchmal braucht es nur einen Denkanstoß, um den Menschen die Scham oder Zurückhaltung hinsichtlich der Beantragung von Sozialleistungen zu nehmen“, ist sich Beck sicher.