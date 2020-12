Wachtendonk : Zwei Kilo Marihuana in Sporttasche

Mehr als zwei Kilo Marihuana fand die Polizei in dieser Sporttasche. Foto: Polizei

Wachtendonk Ein Drogenfund ist der Polizei in Wachtendonk gelungen. Wie sie am Dienstag meldete, schauten sich am vergangenen Donnerstag gegen 22.30 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle an der Anschlussstelle Wachtendonk der Autobahn 40 Beamte der Autobahnpolizei einen VW Passat mit Krefelder Kennzeichen genauer an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken