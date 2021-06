Brauchtum in Wachtendonk : Fahnenschwenken als Kirmes-Ersatz

Wachtendonk Die Pandemie-Bedingungen ließen in diesem Jahr in Wachtendonk kein Schützenfest zu. Doch die Bruderschaft ließ sich eine Ersatzveranstaltung einfallen.

In normalen Zeiten finden in Wachtendonk am Wochenende nach Fronleichnam die Kirmes und das Schützenfest statt. Doch wegen der Pandemie war auch in diesem Jahr kein Feiern möglich. Mitglieder der Wachtendonker Bruderschaften und der Musikvereine versammelten sich dennoch am eigentlichen Kirmessonntag auf dem Friedensplatz in Wachtendonk zu einem Fahnenschwenken und zu einer Kranzniederlegung.