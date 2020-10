Verkehrssicherheit in Wachtendonk : Elternsorgen an Meerendonker Straße

Stefan Hübertz und sein Sohn wollen mehr Sicherheit auf der Meerendonker Straße. Foto: Philipps

Wachtendonk Der Schulweg vom Kootweg und anderen Stichstraßen an der K 21 in Wachtendonk birgt nach Ansicht der WWG viele Gefahren. Die Kreisverwaltung macht aber keine Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation.

Christine und Stefan Hübertz haben eine Sorge weniger: Ihre beiden neunjährigen Kinder müssen nicht mehr rund 250 Meter zur Schulbushaltestelle laufen. Eine Strecke, die das Ehepaar für gefährlich hält, gerade in der jetzt anbrechenden „dunklen“ Jahreszeit. Denn vom Kootweg aus, an dem die Familie wohnt, mussten die Kinder bisher zur Haltestelle an der viel befahrenen und an dieser Stelle nach Ansicht der Eltern unübersichtlichen Meerendonker Straße (K 21) laufen.

Hilfesuchend hatten sich die Hübertz’ an Manuel Basten von der Wankumer Wählergemeinschaft (WWG) gewandt. Die hatte daraufhin unter anderem Wachtendonks Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt angeschrieben. „Durch unsere Aktivität hat die Wachtendonker Gemeindeverwaltung verfügt, den Bus für den Schülerspezialverkehr über die Adresse des Elternhauses fahren zu lassen“, teilte WWG-Vorsitzender Peter Philipps mit. Es bleibe zu hoffen, dass dieser Dienst auch für die nächsten Jahre Bestand hat.

Info Nummern von Verkehrszeichen VZ 101 Achtung, Gefahrenstelle VZ 295 durchgezogene Linie auf der Fahrbahnmitte

Doch das ist nur ein Punkt. Geklärt ist die Gefahrensituation aus Sicht der WWG damit aber noch lange nicht. Um den Schulweg auch für andere Kinder zu entschärfen, hatte sie in einem Schreiben nicht nur an die Gemeinde, sondern unter anderem auch an Landrat Wolfgang Spreen und die Landratskandidaten darum gebeten, mehrere Maßnahmen an der Meerendonker Straße rund um die Einmündungen des Kootwegs und des Genenger Wegs zu prüfen. Vorgeschlagen wird in dem Abschnitt eine Reduzierung auf Tempo 30, das Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ mit dem Zusatzzeichen „Schulweg“ und der Ausbau der Straßenbeleuchtung am Schulweg. Für bessere Sicht soll der Rückschnitt der dort stehenden Hecken sorgen. Zumindest provisorisch sei ein Gehweg anzulegen, um die Kinder nicht über die Straße oder den Grünstreifen laufen zu lassen.

Der, letztlich gescheiterte, Landratskandidat Guido Winkmann, im Hauptberuf Polizist, war mit Hübertz und Basten vor Ort. Er bewertet die Straße als Gefahrenstelle „nicht nur für die Kinder, die den Schulweg nutzen, sondern auch für ältere Menschen oder Familien mit Kindern, die die beschilderte Radwegroute nutzen und dann die Meerendonker Straße queren müssen“. Er hält eine Temporeduzierung auf 50 für geeignet und zeitnah umsetzbar, dazu das Verkehrszeichen für Gefahrenstelle und eine durchgezogene Linie. Falls rechtlich möglich, plädiert er auch für einen rot markierten Radweg.

Die Stellungnahme des Kreises legt allerdings nicht nahe, dass sich an dieser Stelle der Meerendonker Straße etwas ändern ließe. In dem Schreiben aus dem Kreishaus wird auf die allgemein gültigen Verkehrsregeln verwiesen, wonach zum Beispiel die Geschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anzupassen ist. Auch habe sich derjenige, der die Vorfahrt beachten muss, bei unübersichtlichen Stellen vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineinzutasten, bis die Übersicht gegeben ist. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die dargelegten Verhaltensregeln der Straßenverkehrsordnung in erheblichem Umfang nicht beachtet werden.

Der Kreis sieht seine Position durch die Unfalldaten der Kreispolizeibehörde untermauert. In den vergangenen drei Jahren hätten sich lediglich zwei Unfälle im betreffenden Bereich ereignet. „Beschädigungen der Gartenmauer am Grundstück Meerendonker Straße 4 oder Beschädigungen des Zaunes am Genenger Weg 2 sind durch diese Verkehrsunfälle nicht verursacht worden. Schulwegunfälle sind erfreulicherweise nicht bekannt.“ Im Vergleich zu anderen Straßen mit ähnlicher Verkehrsbelastung sei das Unfallgeschehen als äußerst unauffällig zu bezeichnen. „Kreispolizeibehörde und Straßenbaulastträger (hier: Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH) sehen ebenfalls keinen Handlungsbedarf.“ Auch sei der Begriff des „gefährlichen Schulwegs“ aus dem Schulgesetz und dessen Definition nicht deckungsgleich mit der Begrifflichkeit der besonderen Gefahrenlage laut Straßenverkehrsordnung. Ein Anspruch auf straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen könne aus dem Schulgesetz nicht abgeleitet werden.

Natürlich sei es wünschenswert, die Sicherheit auf Schulwegen zu erhöhen und Risiken zu minimieren. Da ist laut Kreis an dieser Stelle Besserung in Sicht. Die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH habe auf Anfrage mitgeteilt, dass im Jahr 2022 mit dem Bau eines straßenbegleitenden Geh-Radweges an der Meerendonker Straße (K 21) begonnen werden soll. „Damit ist ein weiterer Schritt für die Verkehrssicherheit von Radfahrern und Fußgängern im Bereich der Meerendonker Straße (K 21) bereits in Planung.“