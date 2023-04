Schützenwesen Vogelschießen in Wachtendonk

Beim Vogelschießen im Oktober 2016 gab Dirk Stromenger den entscheidenden Vogelschuss ab und wurde neuer Schützenkönig der Vereinigten St.-Antonius- und St.-Johannes- Bruderschaft Wachtendonk Stadt 1450. Gemeinsam mit seinen Ministern Reiner Reiners und Martin Roch, die das Königstrio vervollständigten, wurde er in sein Amt eingeführt. Die darauffolgenden Monate waren geprägt von diversen Vorbereitungen in Form von Tanzstunden, dem Gestalten der Uniformen sowie der Kleider der Königin Gabi Stromenger und der Ministerfrauen Anja Reiners und Silke Kelber. Selbstverständlich durften die Besuche der jeweiligen Kränzergemeinschaften nicht fehlen, bevor dann am Fronleichnam-Wochenende 2017 das Schützenfest stattfand.