Schützenwesen Gelinter Winterkirmes wieder mit vollem Programm

Wegen Corona war die Winterkirmes 2021 und 2022 ausgefallen beziehungsweise abgespeckt. Doch jetzt feierte die Vereinigte St.-Sebastianus- und St.-Michaels Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter ihre Winterkirmes wieder traditionell mit der Generalversammlung am Freitag, der Bruderschaftsmesse am Samstag, dem Familienabend am Mittwoch sowie dem abschließenden Brudermeisterfrühschoppen am Donnerstag.