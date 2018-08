In Wachtendonk bei Waldbrandgefahr Feuerwerk genehmig

Wachtendonk Für Verwunderung hat bei manchen Wachtendonkern ein Feuerwerk gesorgt. Abgebrannt während der Hitzeperiode mit erhöhter Waldbrandgefahr. Was bei Bürgern die Frage aufwirft, ob da die Genehmigungsbehörden geschlafen haben.

Das kritisierte Ereignis fand am 4. August statt. Bei der Jubiläumsfeier eines Gewerbebetriebs im Müldersfeld wurde ein Feuerwerk entzündet. Gleichzeitig fand an der Burgruine das Burgfest statt. Da habe es, schreibt eine Wachtendonkerin, zahlreiche Vorkehrungen und Auflagen gegeben, um einen Waldbrand zu verhindern. „Wenige Meter Luftlinie entfernt allerdings war diese Angst vor einem entfachenden Feuer offensichtlich nicht so ausgeprägt, dass man ein privates Feuerwerk absagen mochte.“ Hätte man durch den am gleichen Tag ausgebrochenen Waldbrand in Straelen nicht sensbilisiert sein müssen? Das fragt sich die Bürgerin und spricht von einem „Genehmigungsfehler“ der zuständigen Behörden.