Bombenfund in Veert : Bombe an Baustelle in Veert wird entschärft

Bombe an Baustelle in Veert wird entschärft

Geldern Bei Bauarbeiten für die Realschule An der Fleuth ist am Mittwoch ein 250 Kilo schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 534 Menschen mussten evakuiert werden.

Ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Veert an der Straße „An der Ley“ gefunden worden. Das geschah, wie die Stadtverwaltung Geldern mitteilte, auf der Baustelle für die neue Realschule . Es handelt sich um eine englische 250-Kilo-Bombe.

Bevor die Bombe entschärft werden kann, sind Evakuierungen nötig. In einem Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle müssen die Bewohner ihre Häuser verlassen. Laut Stadt-Pressesprecher Herbert van Stephoudt sind davon 534 Menschen betroffen. Ein zweiter Sicherheitsbereich erstreckt sich auf einen Radius von 500 Metern um die Bombe. Hier müssen die Menschen in ihren Häusern bleiben. Die Betroffenen werden derzeit informiert. Wer sein Haus nicht eigenständig verlassen kann, zum Beispiel als Rollstuhlfahrer, kann die Feuerwehr unter der Rufnummer 02831 80441 informieren. Er wird dann abgeholt. In der Sekundarschule an der Anne-Frank-Straße ist ein Sammelraum eingerichtet für diejenigen, die nicht anderweitig unterkommen können.