Sommerfest nach Corona-Auszeit : Veerter feiern neuen Martiniplatz

Der Martiniplatz ist ihre Heimat. Gemeinsam mit allen Helfern und Unterstützern feierten die Nachbarn die Umgestaltung der Mittelinsel. Foto: Stadt Geldern

Veert Mit etwa zwei Jahren Verspätung konnte das neue Zentrum im Dorf nun auch offiziell eingeweiht werden. Viele Anwohner hatten sich an dem Bau beteiligt.

Etwas verspätet, aber mit sichtlich viel Stolz und Spaß feierte die Nachbarschaft am Martiniplatz in Veert die Neugestaltung ihres Zentrums. Bereits 2019 schloss die Stadt Geldern die Tiefbauarbeiten ab. Zahlreiche fleißige Helfer aus der Nachbarschaft brachten sich mit viel Eigenleistung ein. Danach verhinderte die Corona-Pandemie zunächst das gewünschte Straßenfest. Umso entschlossener und mit großer Beteiligung aller Familien feierten nun die rund 120 Anwohner am Martiniplatz ihr Sommerfest.

Ortsbürgermeister Heinz Manten: „Die Nachbarschaft am Martiniplatz ist eine der größten aktiven Nachbarschaften in Veert. Hier entstanden Anfang der Fünfziger die ersten Häuser. Es war aber schon einige Zeit unser Anliegen, die Schotter- und Splittfläche im Zentrum des Wohngebiets zu verändern.“ Vor allem für die Kinder, so Manten weiter, sei das eine schlechte Lösung gewesen. „Aber es gab ja Roland Clemens. Der war damals ein toller Bauleiter und hat viele Leute vom Mittun überzeugt“, bemerkte Heinz Manten, der sich bei den Menschen aus der Nachbarschaft, in der sich aktuell ein Generationswechsel vollzieht, für ihren Einsatz bedankte.

Möglich wurde die Umsetzung der Nachbarschaftspläne auch durch Hauke Sieberichs, die sich im Rat der Stadt Geldern für die Baumaßnahme eingesetzt hatte. Sie unterstützte den im Oktober 2018 gestellten Antrag der Bewohner vom Martiniplatz, die sich für eine Optimierung der Straßenbeleuchtung und für drei Sitzbänke im Bereich der öffentlichen Grünfläche stark machten. Vor allem wünschte man sich in Veert aber den Einbau einer Pflasterfläche in der Mitte des Straßenrunds. Stefan Aben, Leiter der Erschließungsabteilung im Gelderner Tiefbauamt: „Wir trafen uns im Januar 2018. Seinerzeit kündigten die Nachbarn schon an, helfen zu wollen. Für 2019 stellte Gelderns Stadtrat dann rund 35.000 Euro in den Haushalt ein. Gemeinsam mit den Nachbarn konnten wir noch im selben Jahr die Maßnahme umsetzen.“

Nachbar Roland Clemens, der die Hilfe der Ehrenamtlichen koordiniert hat, sagt: „Nicht nur die Hilfe vieler Beteiligter und der Stadt Geldern möchte ich erwähnen. Unser Dank gilt auch den Gelderner Stadtwerken und der Geschäftsführerin Jennifer Strücker sowie Ortsbürgermeister Heinz Manten. Sie stifteten jeweils eine Ruhebank.“ Über die Einladung zur Einweihungsfeier freute sich Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker: „Wenn ich sehe, dass sich hier ein Wohnviertel mit rund 120 Bewohnern entwickelt hat, beteiligen wir uns sehr gern an dieser schönen Gemeinschaft.“ Diese Auffassung teilte auch Ratsmitglied Hauke Sieberichs: „Wenn die Nachbarn die Dinge nicht nur beantragen, sondern auch mit Eigenleistung unterstützen, ist das gut angelegtes Geld.“

(RP)