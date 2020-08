Unfall : Radfahrer von Zug erfasst

Ein Zug der Nordwestbahn erfasste den Radfahrer. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Veert Weitaus schlimmer hätte am Dienstag gegen 18 Uhr ein Unfall in Veert ausgehen können. Wie die Polizei am Mittwoch weiter meldete, war ein 57-Jähriger aus Geldern mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Rodenbusch in Richtung Harttor (B58) unterwegs.

