In Straelen wird neues Licht über Straßen gespannt.

Straelen Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über soll die Event-Illumination die Innenstadt ins beste Licht rücken. Drei Partner stemmen das Projekt. Erstmals ist die Anlage zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes zu sehen.

Wenn der Straelener Weihnachtsmarkt am Abend des 30. November eröffnet wird, wird das Ganze anders ablaufen als in den Jahren zuvor. Denn dann erlebt die neue Event-Beleuchtung ihre Feuertaufe und illuminiert den Markt mit ihren bunten LED-Lichtern. Und nicht nur am ersten Advent-Wochenende soll sie zum Einsatz kommen, sondern, bei passenden Gelegenheiten, das ganze Jahr über.

„Wir sind froh, dass wir mit der Stadt und ,Aus Straelen’ Partner gefunden haben“, so Verkehrvereins-Vorsitzender Martin van Bebber, der sich freut, dass alle beteiligten Akteure Hand in Hand arbeiten. Denn nur so lasse sich das Vorhaben finanziell stemmen. Laut Klaudia Werdin von „Aus Straelen“ habe man Angebote eingeholt, aber „das war alles fast unbezahlbar“. Die jetzt bestellt Beleuchtung in LED-Technik kostet nach Angaben von Dominik Nellesen von „Aus Straelen“ einen hohen fünfstelligen Betrag. Dank dem Verfügungsfonds ist laut Verwaltung auch der finanzielle Aufwand durch die Vereine und die Stadt zu leisten, da aus diesem Topf die Hälfte der Projekt-Kosten beglichen wird. Denn durch den im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Straelen 2022“ ins Leben gerufenen Fonds werden im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt lokal angepasste Projekte, Aktionen und Maßnahmen angestoßen, unterstützt und umgesetzt. Wirtschaftsförderer Uwe Bons: „Hier ist die Straelener Event-Beleuchtung das erste beschlossene Projekt, das für alle Folgenden den Weg ,ausleuchtet’.“