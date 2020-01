Verwaltung und Vereine : Straelen verlängert Pakt für den Sport

Werner Terheggen, der Vorsitzende des Stadtsportverbands Straelen, auf dem Sportplatz an der Römerstraße in Straelen. Foto: Klatt

Straelen Mit dem neuen Vertrag erhöht die Stadt zugleich die Zahlung an die Vereine. Eine Erhebung zeigt: So gut wie jeder junge Mensch in der Blumenstadt übt in einem Verein eine Sportart aus. Allgemein sinken die Mitgliederzahlen leicht.

Die Stadt Straelen unterstützt auch weiterhin die Entwicklung des Sports in der Blumenstadt. Werner Terheggen, der Vorsitzende des Stadtsportverbands (SSV), kündigte an, dass der „Pakt für den Sport“ bis zum 31. Dezember 2024 verlängert wird. Der entsprechende Vertrag soll am kommenden Montag, 20. Januar, unterzeichnet werden.

Der Pakt für den Sport besteht aus zwei großen Blöcken. Die Sportleitlinien wurden gemeinsam mit der Politik in den Jahren 2013 und 2014 erarbeitet und sind laut Terheggen der rote Faden für die Arbeit des SSV. Hier wird unter anderem auf den demografischen Wandel eingegangen. Diese Leitlinien bleiben in den nächsten fünf Jahren unangetastet.

Info Das ist der Stadtsportverband Zielsetzung Der Stadtsportverband Straelen ist der Zusammenschluss aller Sportvereine in Straelen. Er versteht sich als Mittler zwischen dem Sport auf der einen Seite sowie der Politik und Verwaltung auf der anderen Seite. Mitglieder Bechterew-Selbsthilfe, Dart Simpsons, DLRG, Reitverein, SC Blau-Weiß Auwel-Holt, Schachclub, Sportfreunde Broekhuysen, SV Blau-Weiß Herongen, SV Straelen, Tennisclub Blau-Weiß-Gold, Tischtennisclub, Zentrum für Rehabilitation & Behindertensport (ZfRB)/Family

Überarbeitet wurden hingegen die Sportförderrichtlinien, wie Terheggen weiter ausführte. Der städtische Zuschuss für alle Sportvereine wurde von bisher rund 50.000 Euro jährlich auf 57.450 Euro erhöht. Die größten Posten dabei sind 22.000 Euro für die Reinigung der Sportgebäude, ausgenommen die Schulsportstätten, 13.000 Euro für die Pflege und Unterhaltung der Sportstätten sowie 10.000 Euro für die Aus- und Fortbildung von Übungsleitern.

„Dieser Vertrag gibt den Sportvereinen und der Stadt rechtliche Sicherheit“, urteilt der SSV-Vorsitzende. Allgemein sei man in Straelen gut aufgestellt.

Wie bedeutend die Arbeit der Sportvereine gerade im Jugendbereich ist, belegt laut Terheggen eine Erhebung zum 31. März 2019. Danach waren in den zwölf Straelener Sportvereinen rund 5000 Mitglieder registriert, das sind etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Die Abdeckungsquote bei den Sieben- bis 14-Jährigen liegt bei 98,2 Prozent, bei den 15- bis 18-Jährigen beträgt sie 80 Prozent.

Insgesamt jedoch gehen die Mitgliederzahlen in den Straelener Sportvereinen leicht zurück. Terheggen erklärt das zum einen mit der demografischen Entwicklung. Auch habe die Integration älterer passiver Mitglieder nachgelassen. Gegen den Trend konnten jedoch die Sportfreunde Broekhuysen und der Tischtennisclub Straelen/Wachtendonk zulegen.

Auch mit den Investitionen in Sportanlagen geht es weiter. Terheggen erinnerte an den Ratsbeschluss von Ende 2017, wonach, vorbehaltlich der Haushaltslage, in allen vier Straelener Stadtteilen Kunstrasenplätze gebaut werden sollen. Für die Jahre 2017 bis 2020/21 belaufen sich die Kosten laut Terheggen auf grob geschätzt 3,5 Millionen Euro, wovon die Stadt 75 Prozent trägt und die Vereine 25 Prozent durch Eigenkapital und Eigenleistung aufbringen.

Fertiggestellt sind folgende Maßnahmen: das Vereinsheim des SC Blau-Weiß Auwel-Holt für 400.000 Euro, der Trainingsplatz der Sportfreunde Broekhuysen für 85.000 Euro und der Kunstrasenplatz samt Leichtathletikanlage für den SV Straelen für rund 1,2 Millionen Euro. Bei der Leichtathletikanlage muss allerdings noch die Tartanbahn verlegt werden. Das wird, je nach Wetterlage, bis zum Frühjahr erledigt sein.