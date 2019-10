Innenstadtgestaltung geht weiter : Umbau des Südwalls Straelen beginnt Montag

So wie der Ostwall soll auch der Südwall gestaltet werden. Ab Montag haben dort die Bauarbeiter das Sagen. Foto: stadt straelen

Straelen Die Baumaßnahme soll bis zum kommenden Mai abgeschlossen sein. Es gibt Auswirkungen auf den örtlichen Busverkehr.

Wallumbau Teil drei: Am 7. Oktober starten die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Südwall in Straelen. Nach den positiven Erfahrungen am Ostwall wird auch der Südwall in zwei Bauabschnitten umgestaltet, um die Einschränkungen für die Bürger möglichst gering zu halten. Im ersten Abschnitt soll der Südwall ab 7. Oktober ab Höhe der Bayonstraße bis zur Kreuzung Kuhstraße/Ostwall vollständig für den Verkehr gesperrt bleiben. Nach Fertigstellung dieses Bereichs und der Freigabe für den Verkehr wird sofort das zweite Teilstück vom Johann-Giesberts-Platz bis zur Einmündung Bayonstraße gesperrt. Während der Umbauphase des Südwalls sind die Parkplätze an der Bayonstraße jederzeit erreichbar.

Für die Herbstferien ist die Sanierung im Kreuzungsbereich Kuhstraße, Ostwall und Südwall angesetzt. Der Johann-Giesberts-Platz selbst wird in dieser Bauphase bereits teilweise verkehrsberuhigt umgestaltet, der andere Teil des Platzes folgt im Rahmen der anschließenden Maßnahme am Westwall. Die Stadt rechnet bei einem planmäßigen Verlauf der Arbeiten mit einer Fertigstellung des kompletten Südwalls bis zum 1. Mai 2020. Während der Bauzeit ist eine Umleitungsstrecke über die Annastraße, Zand, An der Bleiche und über die Rathausstraße zum Ostwall eingerichtet.

Info Ein neues Gesicht für Straelens Innenstadt Zusammenhang Die Gestaltung der Wälle ist Teil des „Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes Straelen 2022“ (IHK) Rückblick Der Nordwall wurde als erster umgebaut, es folgte der Ostwall. Ausblick Auch die Neugestaltung des Außengeländes im Schulzentrum und die Bebauung des „Gemüseplatzes“ an der Hans-Tenhaeff-Straße hängen mit dem IHK zusammen.

Wesentliche Gründe, die eine Sanierung der Wälle unbedingt erforderlich gemacht hatten, waren Risse in der Fahrbahndecke und ein schlechter Unterbau. Die Sanierung dieser Straßen ist ein Teil des Integrierten Handlungskonzeptes mit dem Ziel, die Innenstadt zu stärken und einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs mit Tempo 20 zu schaffen.

Weitere Informationen zum Umbau des Südwalls sind unter www.straelen.de zu finden. Fragen können direkt an die E-Mail Adresse der Stadt baustellen@straelen.de oder an das Innenstadtmanagement innenstadt@straelen.de gesendet werden. Telefonisch stehen Ansprechpartner unter den Nummern 02834 702429 (Stadt Straelen) oder 0151 61647576 (Innenstadtmanagement) zur Verfügung.

Während der Umbau- und Sanierungsarbeiten am Südwall kommt es zu Einschränkungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). So wird ab dem 7. Oktober die Haltestelle „Südwall“ ersatzlos aufgehoben, und einzelne Buslinien der Niag werden in diesem Bereich umgeleitet. Außerdem wird die Haltestelle „Rathaus“ in Richtung Aldekerk um rund 300 Meter hinter die Einmündung der Straße „An der Bleiche“ vorverlegt. Für die Linien 063 und 69 bedeutet dies, dass aus Richtung Geldern beziehungsweise Straelen in Richtung Wachtendonk/Herongen ein normaler Linienweg gefahren wird.

Die Linie 063 aus Wachtendonk kommend fährt planmäßig bis zur Haltestelle „Zand“. Aufgrund der Umleitungsstrecke entfällt die Haltestelle „Annastraße“ stadteinwärts. Fahrgäste sollten die Haltestelle „Zand“ nutzen. Die Linie 063 folgt weiter der Umleitungsstrecke über die Straße An der Bleiche. Die Fahrgäste können hier die Haltestellen „Rathaus“ oder „Friedhof am Ostwall“ nutzen. Gleiches gilt für Fahrgäste der Linie 69, die aus Herongen kommt. Bis zur Haltestelle „Römerstraße“ folgt sie dem gewohnten Fahrweg und nimmt ab Johannes-Giesberts-Platz die Umleitungsstrecke. Fahrgäste können hier ebenfalls an den Haltestellen „Rathaus“ oder „Friedhof am Ostwall“ ein- oder aussteigen.