“Straelen live“ am 3. September : Musik-Marathon in der Blumenstadt

Die „42 frogs“ spielen im Jugendzentrum JuSt. Foto: Veranstalter

Straelen Zum 16. Mal findet das Festival „Straelen live“ statt. Am 3. September sind an insgesamt zehn Spielstätten in der gesamten Innenstadt Bands unterschiedlicher Stile zu erleben. Eintrittsbändchen kann man sich jetzt schon sichern.

Sie erlebt ihre 16. Auflage und gehört damit zu den traditionsreichen Veranstaltungen in der Blumenstadt. Die Rede ist von „Straelen live“. Am Samstag, 3. September, haben Musikfans Gelegenheit, eine ganze Nacht lang viele Musikstile zu erleben. Christina Beckers und Simon Hoffmanns vom Stadtmarketing stellten das Programm vor, das einige Neuerungen beinhaltet.

„Wir haben neun Locations und zusätzlich einen Opening Act“, kündigte Hoffmanns an. Den Anheizer macht das Duo „Ouwe“ aus Dorsten von 18 bis 20 Uhr unter freiem Himmel auf dem Marktplatz. Michael Thiemann an Flöte und Akkordeon und Reinhard Ernst mit seinen Gitarren spielen Songs aus verschiedenen Epochen der Pop- und Rockmusik.

info Hier gibt es die Eintrittskarten Vorverkauf Hier kosten die Eintrittsbändchen acht Euro. Es gibt sie im Büro des Kulturrings am Markt, in allen teilnehmenden Lokalen und bei den teilnehmenden Bands. Abendkasse Am Abend des 3. September kosten die Bändchen elf Euro. Es gibt sie beim Stadtmarketing-Team in einer Hütte auf dem Markt und in den Lokalen.

Nach der Ouvertüre durch „Ouwe“ startet das Hauptprogramm um 20 Uhr. Im Jugendheim JuSt sind gleich drei Bands zu erleben. Die „42 frogs“ eröffnen dort mit 45 Minuten Rock und Pop. Danach wechseln sich mit je zwei 45-Minuten-Sets die Gruppen „Future in the past“ sowie „Moanjam & the soulmates“ ab. Rock-Cover und eigene Songs spielen die einen, Hard-Groove-Rock die anderen. Im „Goldenen Herzen“ teilen sich „Die von Eben“ und „The U2s“ die Bühne. Hier treffen HipHop, Funk und Rock auf die Hits von U2.

Im „Markt 2“ treten „Lärmeffekt“ und „Tight Max“ auf. Geboten werden Hardrock-Coverversionen sowie alternative Rockmusik mit deutschen Texten. Eher sanfte Klänge auf akustischen Instrumenten sind Trumpf in der „Pfanne“. Das Duo Miikado und das Duo Micha & Chris wandern durch die breite Palette aus Rock, Pop, traditionellem Liedgut und Balladen.

Im „Straelemann“ warten auf das musikbegeisterte Publikum die Duos „Meeting of the waters“ und „Coincidence“. Die erste Gruppe bilden die Akkordeonistin Steffi Budde sowie Gitarrist und Sänger Mick Haering. Traditioneller Irish Folk geht eine Verbindung ein mit Songs unter anderem von Oasis und Depeche Mode. Johnny Murkovic und Gerold Beirer bringen einen Mix aus Irish Folk, Rock, Country und Blues. Die letzte Stunde, von Mitternacht bis 1 Uhr, ist als Mixed Session geplant.

Im „Zoo“ tritt die Band „Recall“ alleine auf. In ihrem Repertoire hat sie Rock-Oldies. Ein Band-Zweierpack wird in der „Vendelse Poort“ geboten. „Secret Fire“, die Band um die stimmgewaltige Sängerin und Gitarristin Annika Manheller und Gitarrist Stephan Georg, kombiniert rockige Töne mit tanzbaren Songs. Sänger Guido Steegers und Gitarrist KD Maes präsentieren als „Next Live“ unplugged anspruchsvolle Arrangements aus Rock und Pop.

Einen Doppelpack gibt es auch im „Straelener Hof“ Hier sind die Bands „EGOamp“ und „Faelend“ am Start. „EGOamp“ bringen Motive aus Filmen in Zusammenhang mit sphärischen und melodischen Klängen. „Faelend“ verschmelzen häufig das literarische Oeuvre Tolkiens, traditionelle keltische und asiatische Melodien, Instrumente und Musikstile mit Rock- und Elektrosounds. Auch hier bestreiten die letzte Stunde beide Bands gemeinsam.

Eine für „Straelen live“ ganze neue Musikfarbe gibt es in „Lehmanns kleiner Pinte“. „In Kooperation mit dem ,City of Flowers’-Festival haben wir erstmals eine Electro-Stage“, kündigten Christina Beckers und Simon Hoffmanns an. Von 20 bis 1 Uhr legen die DJs Jos & Lenn, Bosep sowie Krumm & Schief auf. Doch dann ist in diesem Lokal noch nicht Schluss. Um 1 Uhr beginnt dort die Aftershow. DJ Pon bringt Deep House und Melodic Techno.