Fitness in Straelen Sportabzeichen an der Römerstraße machen

Alle motivierten Sportler zwischen sechs und 99 Jahren können in Straelen bis Ende September die altersgemäßen Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen. Die Treffen sind ab Mittwoch, 3. Mai, jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Römerstraße am Leichtathletikhäuschen.