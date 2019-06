Kommunale Infrastruktur : „Innenstadt Straelen 2020“ liegt im Zeitplan – wird aber teurer

Straelen Integriertes Handlungskonzept (IHK): Stadt erwartet Mehrkosten aufgrund gestiegener Baukosten in den vergangenen Jahren

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzept (IHK) „Innenstadt Straelen 2020“ ist einiges passiert. Die Umgestaltung des Nordwalls wurde im vorigen Sommer fertig, die Bauarbeiten am Ostwall laufen laut Stadt nach Plan und werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein. Für die Umbaumaßnahme des Südwalls und des Johann-Giesberts-Platzes hat die Stadt einen vorzeitigen Baubeginn bei der Bezirksregierung in Düsseldorf beantragt und bewilligt bekommen. Ein vorzeitiger Baubeginn wird im Oktober anvisiert. Auch die für die anderen beantragten Maßnahmen notwendigen Fördermittel sind bereits im Städtebauförderprogramm NRW 2019 eingeplant, so dass einer Bewilligung nichts mehr im Wege steht.