Wohltätigkeits-Aktion : Schenken mit „Christkind Aktiv“

Straelen/Kerken Initiativen in Straelen und Kerken rufen die Einwohner zum Mitmachen auf. In den Gottesdiensten Ende November können die Wunschzettel abgeholt werden.

Diese Wunschzettel werden am Samstag, 26. November, in Broek­huysen im Pfarrheim ab 16 Uhr und am Sonntag, 27. November, im Straelener Gemeindehaus ab 11 Uhr angeboten. Die Weihnachtspakete sollen am 15. Dezember im Gemeindehaus abgegeben werden. Kurz vor Heiligabend werden die Geschenke an die Familien und Einzelpersonen verteilt. Kontaktpersonen sind Bärbel Brux, Telefon 02834 6125, Gisela Krienen, Telefon 02834 1563, Anne Weikamp, Telefon 02834 943432, Maria Janshen, Telefon 02834 8553, und Renate Boeck, Telefon 02834 78986.

Menschen, die zu Weihnachten einen bedürftigen Menschen in Kerken beschenken möchten, erwerben einen Wunschzettel persönlich am 26./27. November nach den Gottesdiensten in ihrem Kirchort, in Aldekerk auf dem Stand beim Adventsmarkt am 26. November auf dem Kirchplatz. Die Zettel können auch direkt bei den Kontaktpersonen erworben werden.Die hübsch verpackten Geschenke werden am Montag, 19. Dezember, von 18 bis 20 Uhr in Nieukerk, Stenden und Aldekerk im Pfarrheim, in der evangelischen Kirche in Nieukerk abgegeben oder nach telefonischer Absprache direkt bei den Kontaktpersonen