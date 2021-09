Neue Reihe in Straelen : Jugendzentrum wird zum Sprungbrett für junge Künstler

Freuen sich auf die JuSt-Kultur (v.l.): Elisabeth Laumann-Hild, Dirk Roosen, Luisa Janßen, Dirk „Ele“ Sieben und Norbert Kamphuis. Foto: KS

Straelen Im JuSt an der Marienstraße startet im Oktober eine neue Veranstaltungsreihe. Noch nicht so bekannte Comedians und Kabarettisten sollen dort ihr Publikum finden.