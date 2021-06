Corona-Regeln : Mehr Gäste bei Trauungen und Beerdigungen möglich

Straelen Die Teilnehmer bei standesamtlichen Hochzeiten und bei Bestattungen in Straelen können jetzt wieder zahlreicher sein. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die Teilnahme an Beerdigungen ist für das Trauerhaus auf dem Friedhof am Ostwall in Straelen 16 Personen ohne Maske oder einer unbegrenzten Personenzahl mit Maske gestattet. An Beerdigungen in der Trauerhalle Herongen dürfen zwölf Personen ohne Maske oder eine unbegrenzte Personenzahl mit Maske teilnehmen. Grundsätzlich besteht keine Testpflicht, aber die Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin.