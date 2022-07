Mehr Verkehrssicherheit in Straelen : Straelen schafft neue Radwege

Straelen Die Stadt will durch zusätzliche Routen die Verkehrssicherheit für „Fietser“ erhöhen. Eine weitere Maßnahme befindet sich noch in der Planung.

In Herongen erstreckt sich der neue Radweg westlich des Nordkanals ab der Kreuzung Am Lommerskamp direkt zur Straße Am Nordkanal. So wird vermieden, dass die Riether Straße im Kurvenbereich zweimal gekreuzt werden muss, um in die Straße Am Nordkanal einzubiegen. Das Gefahrenpotential wird an dieser Stelle so deutlich reduziert. Während der jüngsten Bürgermeisterradtour wurde dieser neue Radweg vom Bürgermeister gemeinsam mit dem Tour-Guide der Stadt Straelen, Hubert Schoofs, eingeweiht.