In Straelen Schöne Märchenbilder ausgezeichnet

In einer kleinen Feierstunde überreichten Joachim Geelen, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Straelen, und Norbert Kamphuis, Leiter des Straelener Weihnachtsmärchens, die Geldpreise im Gesamtwert von 1210 Euro, die für die Klassen- beziehungsweise Kindergartenkassen bestimmt sind, an die Preisträger. Außerdem bekamen alle Sieger einen Gutschein für eine Freikarte zum kommenden Märchen „Das blaue Licht“, das am 10. Dezember Premiere in der Bofrost-Halle feiert. „Beim kommenden Weihnachtsmärchen wird es natürlich auch wieder einen Malwettbewerb mit Unterstützung der Volksbank geben“, versprach Geelen und erntete dafür Applaus von allen Kindern und Erwachsenen.