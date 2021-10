Grün in der Blumenstadt : Baumschutzsatzung in Straelen: CDU bleibt bei ihrer Ablehnung

Baumschutzsatzung in Straelen: CDU bleibt bei ihrer Ablehnung

Grün in der Blumenstadt

Straelen Mit einer knappen Entscheidung hat sich der Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit für eine Baumschutzsatzung ausgesprochen.

Bekommt Straelen eine Baumschutzsatzung oder nicht? Diese Frage ist noch nicht entschieden. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit war die Entscheidung laut CDU-Chef Jannis Delbeck knapp. Das Gremium hat gegen die Stimmen von CDU und FDP mit einer Stimme Mehrheit dem Rat für die Sitzung im November empfohlen, eine Baumschutzsatzung zu erlassen.

Zuvor hatten sich alle Fraktionen geeinigt, die zahlreichen Einzelanträge zum Erhalt und zur Förderung von Baumpflanzungen und mehr Grün auf privaten Grundstücken von der Verwaltung in einem Gesamtpaket zu bündeln und in den Haushaltsplanungen ab 2022 umzusetzen. Dazu sollen auch Förderprogramme des Landes NRW in Anspruch genommen werden.