Prominenter Straelener gestorben : Straelen trauert um Hans Dietze

Straelen Im Alter von 92 Jahren ist der Ehrenringträger der Stadt und der Ehrenvorsitzende des SV Straelen gestorben. Er war ein sozialdemokratisches Urgestein am Niederrhein und hat sich sehr für den Jugendaustausch eingesetzt.

Die Politik und der Sport in Straelen haben einen großen Verlust zu beklagen: Im Alter von 92 Jahren ist Hans Dietze am 25. November gestorben. Er hat in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen wertvolle Beiträge zum Leben in der Stadt geleistet. Ein Engagement, das mehrfach gewürdigt wurde. Dietze bekam den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Er ist Ehrenringträger der Stadt Straelen. Die SPD würdigte ihn mit dem Ehrenbrief und der Willy-Brandt-Medaille.

Hans Dietze sei „einer der Männer der ersten Stunde“ gewesen, sagte Straelens SPD-Ehrenvorsitzender Otto Weber am Montag. Dietze habe zu denen gezählt, die 1969 die SPD in Straelen aus dem Schlaf erweckten. Bis dahin hätten die Sozialdemokraten in der Blumenstadt keine feste Organisation gehabt. Dann habe Dietze dem SPD-Ortsverein Straelen einen festen Rahmen gegeben. Mehr als 20 Jahre lang, von 1971 bis 1992, war er dessen Vorsitzender. Er saß für die SPD im Straelener Stadtrat, und zwar von 1969 bis 2004, und war während seiner Ratszugehörigkeit Mitglied verschiedener Ausschüsse sowie über längere Zeit 2. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Straelen. Schwerpunkte seiner kommunalpolitischen Tätigkeit waren die Belange von Sport und Jugend. Im Kreistag des Landkreises Geldern saß er bis zu dessen Auflösung am 31. Dezember 1974. Im SPD-Unterbezirk war Dietze zuletzt Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 60 plus. In Straelen gründete er den Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt mit.