In Straelen ist ein Mercedes beschädigt worden.

Straelen Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Womöglich wurde ein Kennzeichen falsch notiert.

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Beginenpad in Straelen ist am Mittwoch zwischen 9.10 und 9.40 Uhr ein silberner Mercedes C 200 mit Klever Kennzeichen beschädigt worden. Der Mercedes war in der ersten Parkreihe abgestellt. Die Fahrzeughalterin war bei der Rückkehr vom Einkaufen von zwei Männern angesprochen und auf die Beschädigung an Front- und Fondstür der Fahrerseite ihres Wagens durch einen anderen Pkw aufmerksam gemacht worden. Sie gaben an, dass die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs ausgestiegen sei und sich den Schaden angesehen habe. Anschließend habe sie wieder ihr Auto bestiegen und sei davon gefahren.