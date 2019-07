Tourismus am Niederrhein : Drei Sterne für „Uttas Lodge“

Straelen Premiere in Straelen: Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat das Ferienhaus am Passerweg klassifiziert.

Was sofort auffällt, wenn man von der Sommerhitze hereinkommt: Im Raum ist es angenehm kühl. Und auch sonst ist in dem urigen Haus alles drin, was einen Aufenthalt angenehm macht. Schöne alte Bausubstanz, Gemütlichkeit kombiniert mit moderner Sanitär- und Elektrotechnik. Das ist „Uttas Lodge“ von Stephan und Christina Kretz. „Die erste Adresse in Straelen, die klassifiziert ist“, betont Hans-Josef Kuypers, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. Drei Sterne hat der Deutsche Tourismusverband (DTV) dem Ferienhaus am Passerweg 16 vergeben.