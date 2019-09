Kreativität bei Kindern : Neue Stiftung will Farbe ins Leben bringen

Straelen „Du bist wertvoll“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei Heranwachsenden das kreative Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Nicolai Müller und Lena Hachmann stoßen auf begeisterte Reaktionen. Sponsoren und Spender gesucht.

Das Kreative liegt bei Müller in den familiären Genen. Seine leider schon verstorbene Mutter betrieb die Kunstgalerie „Schneeschweinchen“ im weitläufigen Gebäude der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Müller Hufschmidt in Straelen. Nicolai Müller selber hat einige Filme produziert und spielt als Gitarrist im Rock-Pop-Orchester „High Fidelity“. Seit rund zwei Jahren befasst er sich mit dem Thema „Kreativität fördern“. Die Entscheidung, eine Stiftung dafür zu gründen, sei durch Lena Hachmann mit ihrem sozialpädagogischen und therapeutischen Hintergrund erleichtert worden. „Das macht das Ganze direkt schlagkräftiger“, sagt er.

Viele Ideen also. Und eine erste Veranstaltung hat die noch junge Stiftung schon durchgeführt. Im August gab es ein Kunstprojekt im Wald mit den Kindern eines bald in Alpen startenden Waldkindergartens. „Sie sind mit viel Farbe auf Leinwand kreativer geworden“, berichtet Lena Hachmann. Es geht um Ermutigung statt um Ängste und Leistungsdruck. „Jeder kann alles richtig machen, es gibt keine Fehlerquelle“, betont die Fachfrau. Für einige Stunden, ergänzt Müller, solle eine Erlebniswelt geschaffen werden, die Heranwachsende prägen und inspirieren kann.

Es scheint, als stille die Stiftung „Du bist wertvoll“ ein großes Bedürfnis. Müller erzählt von hellauf begeisterten Reaktionen. Auch bei den Verantwortlichen auf dem Gesundheitscampus Geldern. Dort hat die Stiftung ihr zweites Projekt ins Auge gefasst. In der Kombination Eltern-Kind soll Kreativität für Familien erlebbar gemacht werden. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Müller sich seit Jahren gesellschaftlich engagiert, etwa für das Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf und für Schulbauten in Sri Lanka und Tansania, hat für einen gewissen Vertrauensvorschuss gesorgt. Kontakte zu Künstlern in der Region könnten in weitere Projekte münden. „Das müssen wir von Fall zu Fall entscheiden“, sagt Lena Hachmann.