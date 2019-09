Rewe und DM-Markt : Straelens neues Einkaufszentrum öffnet

Der neue Rewe-Supermarkt, der Drogeriemarkt DM, die Bäckerei Büsch und ein Blumenladen warten ab Dienstag auf die Kunden. Zum Auftakt gibt es Aktionen und Gewinnspiele. 120 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Am Sonntag durften geladene Gäste schon einmal hinter die Kulissen schauen, am Dienstag geht es los: Günther Gellen und seine Ehefrau Melanie eröffnen mit 50 Mitarbeitern den neuen Rewe-Markt in Straelen. Gellen: „Ein Supermarkt der neuesten Generation. Ich bin außerordentlich stolz, solch ein tolles Objekt in meinem Heimatort eröffnen zu können.“

Produkte aus der Region, frisch zubereitete Salate und Vitaminsnacks, eine große Auswahl an Marken- und Bioprodukten und eine in nachhaltiger Bauweise errichtete Einkaufsstätte gehören zum Konzept. „Green Building“ heißt das Konzept, für das der Rewe-Konzern die Mehrfachzertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold erhalten hat. Aufgrund der ressourcenschonenden und energieeffizienten Bauweise soll solch ein Öko-Supermarkt bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich zu einem Standardbau einsparen. Dafür sorgen der Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und energieeffiziente Kälteanlagen. Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus der zentralen Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt. Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlage belasten die Umwelt nicht mit CO2-Emissionen, das heißt, der Markt wird CO2-neutral betrieben werden. Neben moderner Haustechnik wie komplett verglasten Kühlregalen, bei denen ausschließlich natürliche Kältemittel zum Einsatz kommen, zähle zu den Vorzügen der „grünen“ Märkte auch Tageslicht dank umlaufendem Fensterband und Dachkuppeln.

Zum Eröffnungstag hat sich das Team um Kaufmann Gellen einige Aktionen einfallen lassen. So wird es eine Schlemmermeile mit zahlreichen Verkostungen, ein Gewinnspiel und einen Barbecue-Stand geben. Im Markt werden künftig von Montag bis Samstag zwischen 7 und 21 Uhr mehr als 20.000 Produkte auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern angeboten. Die rund 2000 regionalen Produkte erkennt der Verbraucher am NRW-Heimatlogo. Die Getränkeabteilung ist im Markt integriert und bietet eine umfassende Auswahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken. Frische Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischspezialitäten gibt es von den Profis an der Bedienungstheke und im SB-Regal. Frisch zubereitetes Sushi wird an der Sushibar angeboten. „Wir freuen uns, so kompetente und nette Kollegen für unser Team gefunden zu haben, die zum größten Teil aus Straelen und Umgebung kommen. Gemeinsam werden wir Maßstäbe in Sachen Service und Kundenorientierung setzen“, verspricht Günther Gellen. Der erfahrene Kaufmann ist seit 36 Jahren im Lebensmitteleinzelhandel tätig, zwölf davon für die Rewe Dortmund, und führt bereits erfolgreich einen Markt in Moers.