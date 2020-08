Kindergärten in Straelen : Die Raphael-Kita in Straelen wird um zwei Gruppen wachsen

Straelen Die Stadt hat Gespräche mit den Trägern der Einrichtungen geführt. Überlegungen gibt es auch bei der Lebenshilfe und für den Cornelius-Kindergarten Broekhuysen.

Es gibt mehrere Betreiber von Kindertagesstätten im Bereich der Stadt: die katholische Kirchengemeinde, die Lebenshilfe Gelderland, der Caritasverband Geldern-Kevelaer und die Stadt Straelen mit ihrem Montessori-Kinderhaus. Der Kreis hat in seiner Kindergartenbedarfsplanung für Straelen ausgeführt, dass die Neuaufnahmen in den Kindergärten in Straelen seit 2013 bei durchschnittlich 140 Kindern je Jahrgang liegen. Bei der Erhebung ist deutlich geworden, dass die Geburtenzahlen der einzelnen Jahrgänge einer recht hohen Schwankung unterliegen, sich zuletzt aber insgesamt auf einem deutlich höheren Niveau eingependelt haben. Das für das Kindergartenjahr 2019/2020 im Stadtgebiet und in den Ortschaften Broekhuysen, Holt und Herongen vorgesehene Platzangebot war bedarfsgerecht, eine Versorgung aller Kinder mit Rechtsanspruch konnte jedoch nur durch eine Überbelegung aller Einrichtungen erfolgen. Die gleiche Situation schildert das Kreisjugendamt für das Kindergartenjahr 2020/2021 und ergänzt dies mit der Aussage, dass für durch Zuzug während des Kindergartenjahrs auftretende Platzanfragen nur noch geringe Kapazitäten zur Verfügung stehen.