Kommunalpolitik : Anwohnersorgen wegen Straelener Kindergarten-Planung

Straelen Am Alten Venloer Weg soll eine Kita entstehen. Freie Wähler und SPD kritisieren die mangelhafte Einbindung der Anlieger. Die CDU will auch eine Nachbesserung.

Nach den Freien Wählern übt auch die Straelener SPD Kritik an der mangelnden Beteiligung Betroffener bei der Planung für einen neuen Kindergarten am Alten Venloer Weg. Der Rat habe die Planung in der jüngsten Sitzung auf den Tisch gelegt bekommen. Der SPD-Vorstand führte nun ein Gespräch mit den Anliegern und sprach sich für die Prüfung von Alternativen und ein generelles Planungsprinzip für neue Einrichtungen aus.