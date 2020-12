Handel in Straelen : Neue Gutscheine sollen Straelens Handel helfen

Geschenkidee für Unternehmer: In Straelen gibt es ab sofort den so genannten Arbeitgeber-Gutschein. Foto: Aus Straelen

Straelen Die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ und die städtische Wirtschaftsförderung haben Aktionen zur Stützung der lokalen Geschäfte gestartet.

Neu im Straelen-Gutschein-Angebot des Vereins „Aus Straelen“ ist der 44-Euro-Gutschein. Das Einkommensteuergesetz ermöglicht Arbeitgebern die Auszahlung von bis zu 44 Euro pro Monat und Mitarbeiter ohne steuerliche Abgaben – der sogenannte Arbeitgeber-Gutschein. In einem Jahr sind so pro Mitarbeiter über 500 Euro möglich. „Der 44-Euro-Gutschein bindet zusätzliche Kaufkraft an Straelen, stärkt somit die lokale Wirtschaft, belebt die Fläche und holt die Menschen in die Stadt“, sind sich die beiden Vorsitzenden, Marta Sommerkamp und Klaudia Werdin, sicher. Sie würden sich freuen, wenn möglichst viele Straelener Unternehmen dieses neue Angebot annehmen würden.