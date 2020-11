Stadtverwaltung Straelen : Abschiede und Jubiläen im Rathaus

Straelen Verdiente Mitarbeiter in der Straelener Stadtverwaltung wurden gewürdigt. Auch Bürgermeister Hans-Josef Linßen wurde aus dem Dienst verabschiedet.

Hans-Josef Linßen hat in seiner letzten Amtshandlung als Bürgermeister der Stadt Straelen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in diesem Jahr ein besonderes Dienstjubiläum feiern oder in den Ruhestand verabschiedet werden, geehrt. Unter Berücksichtigung der Regeln der Corona-Schutzverordnung dankte er ihnen für ihre langjährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst.

Zu den Mitarbeitenden, die in den verdienten Ruhestand gehen, gehören in diesem Jahr Elisabeth Kreuzer und Paul Masa. Zunächst ehrenamtlich, dann als angestellte Mitarbeiterin bei der Stadt Straelen war Elisabeth Kreuzer lange Jahre in der Bücherei des städtischen Gymnasiums tätig. Paul Masa hat mehr als 29 Jahre im Bereich der Gärtnerei des Baubetriebshofs gearbeitet und sich insbesondere um die Straelener Sportstätten wie die Sportanlage an der Römerstraße gekümmert. Der Verwaltungschef dankte beiden für die gute und angenehme Zusammenarbeit. Er sprach ihnen seine Anerkennung aus und wünschte ihnen Glück, Zufriedenheit und vor allen Dingen Gesundheit.