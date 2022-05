Aktionen für Jung und Alt : Straelen hat viel vor für Familien

Das Orgateam des Familientags (v.l.): Julia Steldermann, Elisabeth Laumann-Hild, Manuela Diepers-Gasch, Diana Isermann und Bianca Verbraeken-Pohland. Foto: Stadt Foto: Stadt

Straelen Die Stadt präsentiert am Sonntag verschiedene Aktionen zum Mitmachen. Die Veranstaltung mit dem Motto„Familie ist alles – und noch mehr“ fand schon im vergangenen Jahr statt.

Unter dem Motto „Familie ist alles – und noch mehr“ sind die „Lokalen Bündnisse für Familie“ im ganzen Land eingeladen, rund um den Internationalen Tag der Familie am Sonntag, 15. Mai, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Das Organisationsteam in Straelen lädt an diesem Tag alle Familien mit ihren Kindern ein, bei Aktionen des Straelener Familiennetzwerks mitzumachen.

Bereits im vorigen Jahr hatte das Organisationsteam aus Familienmanagerin Diana Isermann, Elisabeth Laumann-Hild (JuSt), Bärbel Cox (Montessori-Kinderhaus), Bianca Verbraeken-Pohland (Kita „An der Mühle“) und Julia Steldermann (Kita „Wichtelwelt“) sowie Manuela Diepers-Gasch, Caritas-Centrum Straelen-Wachtendonk, erfolgreich eine Aktionswoche auf die Beine gestellt. Wegen der Corona-Pandemie fanden die Aktionen möglichst kontaktlos und in Einzelaktionen statt. Das ist in diesem Jahr anders, verschiedene Aktion sind für diesen Tag in Straelen geplant.

So lädt das Fitnessbad „Wasserstraelen“ alle Kinder zum kostenlosen Schwimmen ein. Die Kita „An der Mühle“ gestaltet einen kleinen Spaziergang rund um die Kita. Das Team der „Kita Wichtelwelt“ ist von 10 bis 14 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz und einem Glücksrad dabei. Im Caritas-Centrum auf der Venloer Straße 34 ist das Café von 15 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem gibt es einen Bingo-Nachmittag, das Glücksrad und für die Kinder Basteltüten.

Im Vorfeld werden Teilnahmekarten und Infos zum Gewinnspiel zum „Tag der Familie“ verteilt, bei dem es zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro zu gewinnen gibt. Am Tag selbst liegen die Teilnahmekarten im Außenbereich am „JuSt“, an den Grundschulstandorten in Holt und Herongen sowie im Pfarrheim Broekhuysen bereit. Dort findet auch die Landtagswahl statt. Die Stadt bittet die Teilnehmenden darum, die Wahllokale nur zur Abgabe der Stimme für die Landtagswahl zu betreten. Die ausgefüllten Teilnehmerkarten können bis zum 19. Mai im „JuSt“ oder am Rathaus in den Briefkasten geworfen werden.