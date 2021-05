Jugendarbeit in Straelen : Mobiles Jugendzentrum rollt zu den Jugendlichen der Blumenstadt

Jugendarbeit in Straelen

Straelen Ein umgebautes E-Bike bringt das Team der Jugendarbeit zu den Jugendlichen. Herzstück des besonderen Fahrrads ist ein stabiler Outdoor-Kicker.

Kreative Ideen und Konzepte sind gefragt, um offene Jugendarbeit in Corona-Zeiten überhaupt gestalten zu können. Dirk „Ele“ Sieben, Leiter der städtischen Jugendarbeit in Straelen, und sein Team haben sich seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr viele Gedanken gemacht. Sie haben die Angebote an die Jugendlichen ständig angepasst, überarbeitet und neue Möglichkeiten entwickelt, die Jugendlichen zu erreichen.