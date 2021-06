Aktion in Straelen : Bunter Mix für Straelens Familien

Straelen Eine Reihe von Bündnispartnern stellte ein Programm für eine Aktionswoche auf die Beine. Bei den zahlreichen Veranstaltungen gab es auch etwas zu gewinnen.

Ein mehr als positives Fazit hat das Organisationsteam der Aktionswoche zum Tag der Familie in Straelen gezogen. Unter dem Motto „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ setzte das Straelener Familiennetzwerk mit vielen Einzelaktionen ein Zeichen und zeigte, dass es gerade in Pandemie-Zeiten einen großen Zusammenhalt gibt. Alle Straelener Familien waren eingeladen, in dieser Woche mit ihren Kindern die Angebote der Netzwerkpartner in Straelen wahrzunehmen und mitzumachen.