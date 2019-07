Freizeitsport : Spaß und Spannung am Elfmeterpunkt

Schütze gegen Torhüter: Immer wieder kam es beim Elfmeterturnier in Straelen zu spannenden Duellen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen 32 Team traten beim Elfmeterturnier der Alt-Herren des SV Straelen an der Römerstraße gegeneinander an. Es ging vor allem um das gesellige Miteinander. Am Ende gab es aber natürlich einen Sieger. Es gewann der FC Holzfuß.

Von Dana Gossens

Fußball ohne Pässe, Dribbeln und Rennen: Zum sechsten Mal ist am Samstag das Elfmeterturnier der Alt Herren des SV Straelen veranstaltet. worden Bei hohen Temperaturen und ganz viel Sonne traten 32 Teams gegeneinander an, und alle wollten am Ende den Pokal und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die 32 Teams wurden in sechs Gruppen aufgeteilt und traten dann zunächst, ähnlich wie bei Fußballmeisterschaften, in der Vorrunde im Elfmeterschießen gegeneinander an. Die drei besten Teams pro Gruppe kämpften in den „K.o.-Runden“ dann weiter.

Ein Team besteht aus fünf Spielern und einem Torhüter. Das Besondere ist jedoch, dass nicht nur Fußballmannschaften teilnahmen, sondern auch Freundeskreise, Kegelclubs und Nachbarschaften. „Es muss nicht unbedingt jeder Fußball spielen können“, betonte Michael Traurig, der die Turnierleitung übernommen hatte. „Jeder kann mitmachen.“

Info Der SV Straelen feiert 100-jähriges Bestehen Geschichte Der SV Straelen wurde 1919 gegründet. Mitglieder mehr als 2100 Abteilungen Fußball, Handball, Volleyball, Langlauf, Triathlon, Badminton, Karate und Schwimmen sind leistungssportlich orientiert. Turnen, Gymnastik für Frauen und ältere Menschen, Gesundheitssport für Herzkranke und Diabetiker, Rehasport runden das Angebot ab.

Wer sich dennoch nicht an den Ball wagte, stand am Rand und feuerte die Mannschaften an. Die Idee zu dem Turnier kam, weil das klassische Fußballturnier nicht mehr so gefragt war. „Mannschaftsspiele wurden nicht mehr so gut angenommen“, erklärte Traurig. „Daher haben wir uns etwas einfallen lassen, woran auch Nachbarschaften und Vereine Spaß haben.“ Dass der Plan aufgegangen ist, war auf dem gesamtem Spielfeld zu sehen. Überall standen Teams, feuerten sich gegenseitig an, hatten Spaß und ließen es sich in den Spielpausen bei einem kühlen Bier gut gehen.

„Wir wollten den Gemeinschaftssinn als Kegelclub stärken“, begründete Daniel Peeters vom Kegelclub „Die Schepperer“ die Teilnahme. „Es ist ein nettes Event, bei dem jeder teilnehmen kann, sogar wenn man nicht so sportlich ist.“ Sein Kegelclub trat bereits zum dritten Mal an, einmal belegten sie sogar den dritten Platz, der größte Erfolg bisher, der jetzt natürlich noch getoppt werden sollte.

In den Spielpausen war von den Organisatoren für reichlich Getränke und Gegrilltes gesorgt worden. Musik begleitete die gute Stimmung auf dem Sportplatz an der Römerstraße in Straelen. Jung und Alt traten gegeneinander an und gaben ihr Bestes, um den Platz als Sieger zu verlassen.