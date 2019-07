Straelen : Auf zum Schnäppchenmarkt nach Straelen

Der Schnäppchenmarkt in Straelen zieht viele Menschen an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen In Straelen ist Schnäppchenzeit. Vom 17. Juli bis zum 21. August haben Trödler und Schnäppchenjäger in der Innenstadt an jedem Mittwoch wieder Hochsaison. Die Kartenausgabe für die Stände ist an der Pausenhalle der Sekundarschule auf der Fontanestraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Parkplätze sind für die Kartenausgabe und den Schnäppchenmarkt ausgeschildert. Die Gebühr pro Stand beträgt zehn Euro. Die Stellfläche ist einheitlich drei Meter lang. Die Karten werden „der Reihe nach“ verkauft – die Plätze sind also nicht frei wählbar.

Zur Verfügung stehen 180 Plätze für Erwachsene und 120 Flächen für Kinder. Um 6.30 Uhr öffnet der Verkaufsschalter. Der Marktbeginn in den Straßen und auf dem Marktplatz ist auf 9 Uhr festgelegt. Die Karten für die Kinderstellplätze auf dem Kirchplatz werden ab 7.30 Uhr ebenfalls am Büdchen an der Sekundarschule kostenfrei ausgegeben. Damit jedes Kind einen Platz bekommt und aus Sicherheitsgründen sind hier nur Decken als Stand zugelassen. Geschwister sollten sich einen Standplatz teilen. Auf Markt und Kirchplatz stehen Marktmeister für Fragen bereit. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.

Hauseigentümer, die ihre Hausfront nutzen wollen, melden sich in der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins Straelen im Rathaus, um diesen Platz zu reservieren. Ansonsten wird die Fläche an einen Trödler vergeben. Die Reservierung kostet für die eigene Hausfront zehn Euro pro Veranstaltungstag. Sie ist nicht zur Untervermietung zugelassen.