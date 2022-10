Neustart nach zwei Jahren Corona-Pause : Eine Gaudi: Straelen feiert sein Oktoberfest 

Straelen Im großen Zelt sorgten der Musikverein Auwel-Holt und die „Fetzentaler“ für zünftige Stimmung. Der Bürgermeister stach das Fass an.

Das war gekonnt. Mit drei Hammerschlagen stach Bürgermeister Bernd Kuse am Freitagabend das Bierfass an. „O’zapft is“, verkündete Johannes Pieper den Tausenden im Zelt über das Mikrofon. Das Straelener Oktoberfest 2022 war offiziell eröffnet.

In Feierlaune waren die Besucher, die allermeisten von ihnen zünftig in Dirndl, Lederhosen und karierte Hemden gekleidet, schon vor der Zeremonie des Fassanstichs. Dafür sorgten die Musiker und Musikerinnen in grünen Polohemden, die auf und vor der quadratischen Bühne in der Zeltmitte aufspielten. Die Aktiven des Musikvereins Auwel-Holt trieben mit ihrem Repertoire von „Leev Marie“ bis „Layla“ die Stimmung nach oben.