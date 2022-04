Politik in Straelen : Gelungener Start des Jugendforums

Straelen Straelens Bürgermeister Bernd Kuse hatte zum Gespräch eingeladen. Es gab viel Lob von den jungen Mitbürgern. Aber auch Hinweise auf Schwachstellen.

(RP) Das erste Jugendforum mit dem Straelener Bürgermeister hat eine positive Resonanz erfahren. Bürgermeister Bernd Kuse hatte in Kooperation mit der Straelener Jugendarbeit Kinder und Jugendliche zu einem informellen Treffen ins Jugendzentrum JuSt eingeladen, um mit ihnen in einem offenen Format zu besprechen, was sie bewegt, was gut läuft in Straelen oder an welchen Stellen sie Verbesserungspotential sehen. Gemeinsam mit dem Leiter der städtischen Jugendarbeit, Dirk Sieben, und seinem Team begrüßte der Bürgermeister 20 interessierte Kinder und Jugendliche.