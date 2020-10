Brauchtum in Corona-Zeiten : Karneval in Straelen abgesagt

Straelen Kommenden Session organisiert die Große Karnevalsgesellschaft „Narrenschiff“ keine Veranstaltungen. Das teilte der Vorstand auf der Mittfastenversammlung mit.

Die Corona-Pandemie stoppt auch die Jecken in der Blumenstadt. Auf der mit mehrmonatiger Verspätung durchgeführten Mittfastenversammlung beschloss die Große Karnevalsgesellschaft (GKG) „Narrenschiff“, in der Session 2021 keine Karnevalsveranstaltungen zu organisieren. Somit fallen sämtliche Kappensitzungen und die beliebten Tanzveranstaltungen in der Bofrost-Halle und dem Altweiberzelt, zu denen in der vergangenen Session noch mehr als 6000 Besucher begrüßt werden konnten, aus. Der nächste Prinz Karneval wird also erst im November 2022 proklamiert, der nächste Karnevalszug findet am 12. Februar 2023 in Straelen statt.