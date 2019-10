Kommunalpolitik in der Blumenstadt : Gesucht – der Chef in Straelens Rathaus

Straelen Die Parteigremien der CDU haben sich entschlossen, eine offene Ausschreibung für ihren Bürgermeisterkandidaten durchzuführen. Bis zum 17. November können sich auch Parteilose bewerben. Die anderen Parteien überlegen noch.

Mit ihrer absoluten Mehrheit im Stadtrat stellen die Christdemokraten in Straelen auch den Bürgermeister. Sollte sich an den Mehrheitsverhältnissen bei der nächsten Kommunalwahl nichts ändern, könnte auch ein Parteiloser auf dem Chefsessel im Rathaus der Blumenstadt Platz nehmen. Denn nachdem Bürgermeister Hans-Josef Linßen (CDU), wie berichtet, darauf verzichtet hat, noch einmal anzutreten, öffnet sich die CDU auch für Bewerber ohne christdemokratisches Parteibuch.

So haben es der CDU-Stadtverband und die CDU-Fraktion in einer Sondersitzung beschlossen. Bei der Nominierung für die CDU-Bürgermeisterkandidatur in Straelen soll ein offenes und transparentes Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Im Rahmen dieses Bewerbungsverfahrens können Interessenten für die CDU-Bürgermeisterkandidatur bis einschließlich 17. November ihre Bewerbung in Form eines Motivationsschreibens beim CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Jannis Delbeck einreichen. Eine Bewerbung kann auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen (Anschrift: Jannis Delbeck, Lilienweg 13, 47638 Straelen; E-Mail: jannisdelbeck@aol.com).