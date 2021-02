Projekt in Straelen : Vorarbeiten für die Schulzentrums-Gestaltung

Straelen Die Stadt Straelen nutzt die Aussetzung des Präsenzunterrichts und unternimmt die ersten Schritte zur Umsetzung des großen Vorhabens.

In dieser Woche beginnen die ersten Arbeiten zur Umgestaltung des Außengeländes im Straelener Schulzentrum. Die notwendigen Baumfällungen konnten vorgezogen werden, die von der Stadt beauftragte Firma führt die Arbeiten ab Donnerstag, 4. Februar, aus. Die Stadt nutzt so den Zeitraum, in dem wegen der Corona-Schutzmaßnahmen kein regulärer Präsenzunterricht an den Straelener Schulen stattfinden und der Unterricht somit nicht gestört werden kann. Bäume, die jetzt aufgrund der Neugestaltung weichen müssen, werden laut Stadt durch großzügige Neupflanzungen ersetzt.