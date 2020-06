Brauchtum in Kerken : Neuer Maibaum in Stenden

Neuer Maibaum in Stenden

Neuer Maibaum in Stenden. Foto: Vereinigte St Thomas Bürgerschützenbruderschaft

Stenden Auf der Festwiese der Stendener Bruderschaft steht seit einigen Tagen ein neuer Maibaum. Bislang wurde auf der Festwiese immer eine große Birke oder Tanne aufgestellt. Jetzt griff man auf ein besonderes Gehölz zurück.

Durch die heißen Sommer der vergangen Jahre wurde es aber immer schwieriger, eine Tanne mit grünen Nadeln zu finden. Daher kam die Überlegung auf, den alten eingelagerten Maibaum wieder aufzustellen. Dieser stand bis zum Abriss der Gaststätte „Zur Windmühle“ vor ungefähr 20 Jahren vor der ehemaligen Vereinsgaststätte auf der Dorfstraße in Stenden. Natürlich war der neue Maibaum nicht so einfach hinzustellen. Die alte Bodenhalterung musste angepasst werden. Diese Aufgabe haben die Bruderschaftsmitglieder Willi Heenen und Karl Heinz Stenmans gerne übernommen. Leider konnte die Maitanne nicht wie gewohnt aufgestellt werden. Daher musste auf eine Einweihung des neuen Baumes bisher verzichtet werden. Der Vorstand der Bruderschaft hofft aber auf eine weitere gute Corona-Entwicklung und Lockerung der Kontaktbeschränkungen, so dass dann im Herbst im Schützenbruderschaftskreis mit den Stendener Trommlern die neue Tanne auf dem Baum gesetzt werden kann.