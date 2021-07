Auto gegen Motorrad : Zwei Verletzte nach Unfall in Sevelen

Sevelen Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Sevelen hat es am Samstag zwei Schwerverletzte gegeben. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau aus Kamp-Lintfort.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, fuhr gegen 15.20 Uhr ein 56-jähriger Issumer mit seinem Pkw auf der Nieukerker Straße in Richtung Sevelen. Bei der Einfahrt in die Kreuzung Nieukerker Straße / Sevelener Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Kamp-Lintforter, der mit seinem Motorrad die Sevelener Straße aus Richtung Sevelen in Richtung Aldekerk befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Krad auf die Seite stürzte und mehrere Meter über den Asphalt rutschte.