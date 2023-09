Gemeinde findet kein passendes Baugrundstück Aus für geplante Grundschule in Sevelen

Politik und Verwaltung in der Gemeinde Issum müssen ein großes Vorhaben aufgeben. Wie die Gemeindeverwaltung am Mittwochmittag mitteilte, wird es keinen Bau einer Grundschule in Sevelen geben. Der Grund: Es sei kein passendes Grundstück gefunden worden. „Es folgten Grundstücksverhandlungen an mehreren Stellen. Diese verliefen leider ohne Erfolg“, heißt es in der Pressemitteilung.