Abteilung des TV Sevelen : Sevelener Frauen suchen „Vorturnerin“

Sevelen Sabrina Klink kann die Gruppen ab März aus beruflichen Gründen nicht mehr trainieren.

In der Umkleide der Sporthalle in Sevelen ist einiges los: Aus vielen Ecken hört man lautes Lachen, einige reden angeregt durcheinander. Diese Stimmen gehören den Sportlerinnen der Frauensportgruppe des TV Sevelen. Jeden Montag trainieren die zwei Gruppen mit je 25 Frauen, und das bereits seit Jahrzehnten. Doch das könnte bald ein Ende haben: Übungsleiterin Sabrina Klink kann die Gruppen ab März aus beruflichen Gründen nicht mehr trainieren. Wird bis dahin kein Nachfolger gefunden, muss der Verein die beiden Gruppen schließen.

„Das wäre unfassbar schade, wenn die Gruppe geschlossen wird“, erzählt Irene Michalski. Die Großmutter ist schon seit vielen Jahren in der Gruppe aktiv. „Die Bewegung tut uns und unseren Körpern so gut.“ Und auch die Gruppen-Älteste, Wilma Reintjes, hofft darauf, dass sich noch eine neue Übungsleiterin finden wird. „Ich bin bereits seit 45 Jahren in der Sportgruppe. Es ist immer so schön. Und vor allem sind wir so viele. Ich hoffe, wir finden noch jemanden, ob Mann oder Frau ist uns egal.“