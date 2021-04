Projekt in Sevelen : Sevelens Feuerwehrhaus nimmt Gestalt an

Sevelens Feuerwehrhaus nimmt Gestalt an

Projekt in Sevelen

Sevelen Die Baumaßnahme an der Landstraße nach Hoerstgen verläuft bisher nach Plan. Die Wände des Sozialtraktes sind fast komplett hochgezogen.

Gerhard Diestegge machte an diesem Tag nicht nur der strahlende Sonnenschein Freude. Er ist auch froh über reichlich Raum für Maschinen und Mitarbeiter. „Hier haben wir mal viel Platz“, sagt der Senior-Chef der Firma Diestegge aus Bocholt. Die erstellt momentan das neue Feuerwehrhaus in Sevelen.

Es ist ein Großprojekt für das Töpferdorf. Die Gesamtkosten für das Gebäude an der Hoerstgener Straße/Ecke Parkstraße samt Ausstattung und Kanalisation betragen 3,5 Millionen Euro. Zu dem neuen Feuerwehrgerätehaus gehört ein zwölf Meter hoher Übungs-Turm für rund 150.000 Euro. Dort können die Wehrleute das Anleitern und die Absturzsicherung üben. Der Turm kann außerdem für das Atemschutz-Belastungstraining genutzt werden, alles vorbereitende Maßnahmen, bevor es für die Ehrenamtler zum Einsatz für die Allgemeinheit geht.

Neu werden beim Gebäude auch getrennte Umkleiden für Männer und Frauen sein. Denn die Sevelener Wehr will auch weibliche Mitglieder für sich gewinnen. Die Pläne des Architekten aus Oermten sind in Abstimmung mit der Feuerwehr entstanden und lassen, anders als die aktuelle Fläche an der Nieukerker Straße, Raum für mögliche Erweiterungen.